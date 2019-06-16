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محافظ البحيرة يشارك فى فعاليات المؤتمر الوطنى لدعم صغار المزارعين

الأحد، 16 يونيو 2019 06:25 م
محافظ البحيرة يشارك فى فعاليات المؤتمر الوطنى لدعم صغار المزارعين اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، يستهدف مساندة صغار المزراعين ودعم انتاجيتهم وتدريبهم على اختيار المنتج المناسب لزراعته.
 
مشيراً إلى أن المشروع يقوم بتنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل عالية القيمة لحث المزارعين على زراعة الأصناف عالية الإنتاج ذات القابلية للتصدير كما يتم تنفيذ ندوات خاصة بمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد والمعاملات الزراعية التى تؤدى للحصول على منتج ذو جودة تسويقية لينافس فى الأسواق المختلفة .
 
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطنى لدعم صغار المزارعين، بحضور المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.
 
وأوضح اللواء هشام امنة، أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتمتلك العديد من المقومات والأيدى العاملة والمساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية .
 
لافتا إلى موقع المحافظة المتميز خاصة على الطريق الزراعى السريع والطريق الدولى الساحلى والطريق الصحراوى مما يساهم فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية.
 

أخبار البحيرة

مؤتمر صغار المزارعين

زراعة البحيرة

محافظ البحيرة

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