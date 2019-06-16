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محافظ البحيرة :زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز بمقدار 80 ألف فدان

الأحد، 16 يونيو 2019 02:51 م
محافظ البحيرة :زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز بمقدار 80 ألف فدان زراعة الأرز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتضافر كافة الجهود لإنجاح موسم الزراعات الصيفية وإنهاء كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه المزارعين والعمل على توفير الأسمدة والمبيدات اللازمة بشكل منتظم طوال فترة الموسم، مشيرا إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز بالمحافظة بمقدار 80 ألف فدان عن العام الماضي.

وأوضح محافظ البحيرة فى بيان أنه وفقاً للقرار الوزارى رقم 65 لسنة 2019 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز هذا العام والزمام التابع بكل ترعة خَص محافظة البحيرة مساحة قدرها 186 ألف و650 فدان موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها بزيادة 80 ألف فدان عن العام الماضى .

ومن جانبه أكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم عقد إجتماع تنسيقى مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لبحث الإستعدادات اللازمة للزراعات الصيفية والوقوف على حالة الرى بصفة عامة بزمام المحافظة وكذا إتخاذ ما يلزم لتحديد مناطق ومساحات الأرز لهذا الموسم والزمام الخاص بكل ترعة.

 

 

 


زراعة الأرز

زراعة البحيرة

الأسمدة والمبيدات

وزاره الزراعه

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