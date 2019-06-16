محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لإطلاق اسم الشهيد "ابانوب" على مدرسة أو شارع تكريما له

أسيوط ـ محمود عجمي

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة القوصية و المستشار العسكري للمحافظة، لإختيار المدرسة المناسبة أو الشارع أو المنشئة التي سيتم اطلاق أسم الشهيد " المجند " ابانوب ناجح مرزق عطية "، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأكد محافظ أسيوط، لـ"اليوم السابع": أنه لم يصدر حتي الآن أي قرارات بتحديد مدرسة أو شارع بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية لإطلاق اسم الشهيد وان اللجنة تباشر عملها".

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المجند " ابانوب ناجح مرزق عطية " بالسرادق المقام بمسقط رأسه بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية والذى استشهد فى الحادث الارهابى الذى استهدف احد الاكمنة الامنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة، مطلع الشهر الجاري.