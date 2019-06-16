محافظ أسوان يتفقد كورنيش النيل استعدادا للموسم السياحى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساء السبت، طريق كورنيش النيل بطول 4 كم للإسراع بمعدلات الأعمال المطلوبة لإضفاء الوجه الجمالى والنسق الحضارى لواجهة المدينة استعداداً للموسم السياحى القادم.

ووجه "إبراهيم" رئيس المدينة إلى البدء فى تطوير شارع الفنادق بالتعاون مع الهيئات والفنادق والمتحف النوبى ، بجانب تركيب المقاعد الخشبية والجرانيتية بطول الكورنيش لتوفير سبل الراحة للمواطنين مع إستغلال المربعات والمساحات المطلة على النيل مباشرة بزيادة عدد المقاعد ، وأيضاً المظلات وسلات القمامة ، بالإضافة إلى تطبيق تجربة شارع مصر من خلال منح تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات الخفيفة والمثلجات والمحمصات على أن تكون بشكل موحد وطبقاً للنسق الحضارى المطبق فى هذه التجربة وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الأسر والأهالى للاستمتاع بجمال الكورنيش خلال الفترة المسائية.

وكلف المحافظ، برفع كفاءة السور الحديدى والأرضيات مع عمل رامب لذوى الإعاقة فى بدايات ونهايات الأرصفة ، بجانب تأمين أسلاك الكهرباء والكابلات وأعمدة الإنارة، علاوة على إزالة الإشغالات والباعة الجائلين ، مع وضع علامات إرشادية لأسماء الشوراع وإنشاء دليل سياحى للمدينة بالتعاون مع أحد البنوك لتوفير المعلومات اللازمة أمام السائحين والزائرين.

وعقب عرض مخطط تطوير ميدان مصر للطيران على محافظ أسوان وتحويله باسم ميدان الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى ووضع تمثال له وطالب بأن يشمل المخطط التشجير والإنارة والبلدورات، مؤكداً على أهمية التعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لتصميم لوحات فنية وجمالية على أكشاك الكهرباء، مع قيام الشركات السياحية المسئولة عن المراسى النيلية بالتعاون لتطوير وتجميل ممشى المرسى الخاص بهم والمساحة المواجهة لها، وأيضاً تركيب يافطات مضيئة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بالتنسيق مع البنوك للمساهمة فى أعمال التطوير والتجميل، بالإضافة إلى إلزام أصحاب العمارات والمبانى بطلاء واجهاتها باللون الموحد طبقاً للنسق الحضارى المطلوب، وهو الذى يتوازى مع القيام برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء وأحواض الأشجار والنوافير ودورات المياه العمومية وسرعة إعادة تشغيلها.