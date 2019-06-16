محافظ أسوان: مشروع المعالجة الثلاثية يساهم فى حل مشكلة كسر جسور أحواض بلانة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على أهمية مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة والذى يعد الحل الجذرى والنموذجى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى كانت تنجم خلال الفترة الماضية من حدوث كسور لجسور الأحواض أو خلاف ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان، من أجل مناقشة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة.

وأوضح المحافظ، بأن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتباره ضمن أهم المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خلال المرحلة الحالية والتى سيكون لها دور كبير في دفع عمليات التنمية بأسوان.