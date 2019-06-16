محافظة القاهرة تسمح للتاكسى الأبيض بتعليق شاشات إعلانية مقابل رسوم

وافقت محافظة القاهرة لسائقى ومالكى التاكسى الأبيض، على وضع لوحات إعلانية أعلى سياراتهم، وذلك بتصريح من المحافظة يستخرج سنويا مقابل رسوم.

وبدأ سائقى ومالكى التاكسى الأبيض بالعاصمة، فى وضع شاشات اعلانية أعلى التاكسى، بالتعاقد مع إحدى شركات الإعلان، وذلك بعد انتهاء الموافقات الخاصة بذلك من محافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور.

وقال محمود عبد الحميد ، رئيس رابطة سائقى التاكسى الأبيض، لـ " اليوم السابع " ، أن محافظة القاهرة ستحصل على رسوم سنوية تتقاسمها مع المرور مقابل اعطاء تراخيص بوضع الإعلان تجدد سنويا ، مضيفا أن الرابطة تعاقدت مع شركة إعلانات لاستيراد الشاشات التى سيتم وضعها على السيارات على أن ويحصل مالك التاكسى على عائد شهرى مقابل وضع الإعلان.