مجلس الأعمال المصرى الكندى ينظم ندوة عن الاقتصاد الرقمى

كتبت: هبة السيد

يعقد مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ندوة تحت عنوان "الاقتصاد الرقمى.. والفرص والتحديات"، بحضور كبار مسؤولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى 2 من يوليو 2019، حيث حقق قطاع الاتصالات تحديات كبيرى واستطاع أن يكون أكثر قطاعات الاقتصاد نمو وجذبا للشركات المحلية والأجنبية بفضل الفرص الاستثمارية الواعدة وخطط التوسع فى التعاملات الألكترونية.

وفى السنوات الماضية تبنت الحكومة استراتيجية طموحه للتحول الرقمى من خلال تدشين العديد من المبادرات والمشروعات لدعم الاقتصاد وتوسيع الشمول المالى، ولكن مازال هناك بعض التحديات التى تواجه التحول للاقتصاد الرقمى.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت فى وقت سابق، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نسب نمو جيدة خلال الشهور التسعة الماضية بلغت في متوسطها 15%، بزيادة قدرها 3% عما هو متوقع لنمو القطاع.