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متسول يقتل زميله بسبب خلافات بينهما ويتخلص من الجثة بنهر النيل بالغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 12:59 م
متسول يقتل زميله بسبب خلافات بينهما ويتخلص من الجثة بنهر النيل بالغربية متهم - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى القبض على متسول بعد قيامه بقتل زميله والتخلص من الجثة بنهر النيل بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة، بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتوصلت جهوده إلى أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 17عاما مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتعرف على الجثة والده يبلغ من العمر 45 عامل ويعمل موظف مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أن المجنى عليه ترك المنزل منذ حوالى شهر ونصف، وأنه معتاد الغياب لفترات عن منزلهما وأنه فوجئ بغلق هاتفه المحمول فأبلغ بغيابه.

وتوصلت التحريات إلى أن آخر مشاهدة للمجنى عليه كانت بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة وبرفقته أحد الأشخاص يبلغ من العمر 18سنة نزيل جمعية للأيتام بالإسكندرية وليس له محل إقامة ثابت.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبسؤاله قرر إرتباطه والمتغيب بعلاقة صداقة منذ فترة وتقابلهما بمحطات القطارات وإشارات المرور لبيع المناديل وتنظيف السيارات، ومنذ حوالى أسبوعان استقلا سويا إحدى القطارات المتجهة إلى محافظة الغربية ومكثا بقطعة أرض زراعية بجوار منطقة العثور على الجثة عدة أيام، فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بحجر على رأسه فأفقده الوعى ، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودفعه بمياه نهر النيل، وأرشد عن حافظة النقود وشريحة خط الهاتف الخاصين بالمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.


مدير امن الغربية

السنطة

مشادة كلامية

اللواء طارق حسونة

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