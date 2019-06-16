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مبعوث أمريكا للشرق الأوسط: قد يتأجل الإعلان عن صفقة القرن حتى نوفمبر المقبل

الأحد، 16 يونيو 2019 09:58 م
مبعوث أمريكا للشرق الأوسط: قد يتأجل الإعلان عن صفقة القرن حتى نوفمبر المقبل جاسون جرينبلات المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى الشرق الأوسط
نيويورك أ ش أ

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قال المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى الشرق الأوسط جاسون جرينبلات، إن الإعلان عن الشق السياسى من خطة السلام المعروفة إعلاميا ب"صفقة القرن" قد يتأجل حتى تشكيل حكومة جديدة فى إسرائيل فى 6 نوفمبر القادم تقريبا.

وأشار إلى أنه عقب التأجيل فى الإعلان عن الخطة والذى جاء متأخرا بسبب الانتخابات العامة فى إسرائيل فى أبريل الماضي، لن تحدد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جدولا زمنيا مسبقا، مضيفا "نركز الآن على البحرين".. فى إشارة إلى ورشة العمل اقتصادية "السلام من أجل الازدهار" والتى تستضيفها المنامة يومى 25 و26 من يونيو الجارى بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات جرينبلات خلال المؤتمر السنوى الذى تعقده صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فى نيويورك وأوردتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني.

ولدى سؤاله عما إذا كان الإعلان عن الخطة ممكنا خلال العام الذى يشهد حملات انتخابية رئاسية فى الولايات المتحدة، قال جرينبلات إن الرئيس قد يقوم بكثير من الأمور فى نفس الوقت، مضيفا أنه لا يعتقد أن الحملة الانتخابية ستمنع إحراز التقدم، مشيرا إلى أن ترامب "منخرط تماما فى العملية".

ورفض جرينبلات الحديث عن تفاصيل الخطة موضحا "بين أيدينا أمر بالغ الحساسية وإذا أبقيناه تحت غطاء محكم، فإننا نزيد من فرص النجاح".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها ستكشف عن الخطة فى يونيو المقبل، بعد انقضاء شهر رمضان، ويأتى إعلان جرينبلات تأجيل الكشف عن الخطة فيما تنتظر إسرائيل إجراء انتخابات عامة مبكرة فى سبتمبر المقبل بعد أن أخفق بنيامين نتنياهو فى تشكيل حكومة ائتلاف جديدة بعد فوز حزبه بالأغلبية فى الانتخابات العامة فى أبريل الماضي.

 


المبعوث الأمريكى

الشرق الأوسط

صفقة القرن

أخبار أمريكا

فلسطين

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