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مباحث مرور زفتى: ضبط سيارة مبلغ بسرقتها من الجيزة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:35 ص
مباحث مرور زفتى: ضبط سيارة مبلغ بسرقتها من الجيزة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث قسم مرور زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها من إمبابة بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد احمد الديب رئيس مباحث مرور زفتى والسنطة من ضبط السيارة رقم هـ ال 154 ملاكى القاهرة، ماركة شيفروليه أوبترا مبلغ بسرقتها فى المحضر 6492 إدارى قسم إمبابة عن بلاغ "محمود رمضان محمود" مقيم إمبابة محافظة الجيزة، وتم ضبط المتهم ويدعى "ع م م" مقيم العامرية مركز المحلة الكبرى سبق ضبطه وآخرين فى المحضر رقم 7869 جنح مركز زفتى لسنة 2019 لارتكابه واقعة السرقة وتزوير توكيلات وعقود بيع السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.


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