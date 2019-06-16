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ما هو كسر الوجه وما أعراضه ؟

الأحد، 16 يونيو 2019 06:30 م
ما هو كسر الوجه وما أعراضه ؟ كسر الوجه - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كسر الوجه من أنواع كسور العظام التى لا تحدث بشكل كبير ولكن يمكن أن تؤدى أي إصابة إلى كسر عظام الوجه، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد من المعلومات حول كسر الوجه وأعراضه، وفقاً لموقع emedicine health.

اعراض كسر عظام الوجه
اعراض كسر عظام الوجه

أسباب كسر الوجه
 

كثير من الحالات يمكن أن تسبب كسور في الوجه مثل: حوادث السيارات، الإصابات الرياضية، السقوط، والضرب.

أعراض الكسر في الوجه
 

-ألم وتورم.

-كدمات.

أعراض كسر الأنف
 

-تورم.

- ألم عند الضغط.

- تشويه عظام الوجه.

-نزيف في الأنف.

-قد تؤدي الصدمة الكبيرة لجسر الأنف إلى كسر في العظام داخل الأنف.

-هذه العظام، إذا كانت مكسورة ، قد تتسبب في ضعف تواصل المخ مع البيئة الخارجية.

تشمل الأعراض المحتملة نزفًا دمويًا مستمرًا أو إفرازًا واضحًا للأنف.

كسر الفك

أعراض كسر الفك
 

ألم الفك.

ألم عند الضغط.

عدم القدرة على إطباق الأسنان بشكل صحيح.الكدمات تحت اللسان تشير دائمًا إلى كسر الفك.كسر الفك العلوي.

-مشاكل بصرية.

-إفرازات الأنف.

سيواجه العديد من هؤلاء الأشخاص صعوبة في التنفس ويحتاجون إلى وضع أنبوب أسفل الحلق لمساعدتهم على التنفس.

أعراض كسر عظام الخد
 

تسطح الخد.

-تغير الإحساس تحت العين على الجانب المصاب.

- شكاوى فى الإبصار.

-ألم مع حركة الفك.

-الدم في جانب العين على الجانب المصاب موجود في بعض الأحيان.


اعراض كسر الوجه

كسر الوجه

اعراض كسر الفك

اعراض كسر الانف

اعراض كسر الخد

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