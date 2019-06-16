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ماذا قال ترامب عن بلاغ رصد البحرية الأمريكية "أطباق طائرة"؟

الأحد، 16 يونيو 2019 01:39 م
ماذا قال ترامب عن بلاغ رصد البحرية الأمريكية "أطباق طائرة"؟ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تم إبلاغه بشأن رؤية طيارين تابعين لسلاح البحرية، لأجسام مجهولة يعتقد أنها أطباق طائرة، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخبارى.

وأثار مراسل صحفى فى شبكة "إيه بى سى نيوز"، مسألة مشاهدة ما يوصف بأنها "ظواهر جوية غير قابلة للتفسير" مع دونالد ترامب خلال مقابلة، نشرت الأحد.

ورد الرئيس الأمريكى على سؤال بشأن تزايد التقارير بشأن رؤية ما يعتقد أنها أطباق طائرة، بقوله، إنه يشك بوجودها، وأوضح ترامب "ليعتقدوا – الطيارون - ما يشاءون، لقد تم إبلاغى بشأنها، وبشأن رؤية الناس للأطباق الطائرة، فهل أصدق ذلك؟ ليس على وجه التحديد"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

وكان سلاح البحرية الأمريكى أعلن مؤخرا أنه سيعمل على تحديث الخطوط العريضة بشأن تقارير حول رؤية "أجسام طائرة مجهولة"، وذلك ردا على التقارير المتزايدة بشأن "الأشياء الغريبة"، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد أفاد طيارون تابعون للقوة الضاربة فى سلاح البحرية، بأنهم شاهدوا أجسام طائرة مجهولة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم وبسرعة تفوق سرعة الصوت، ولم تكن هذه الأجسام الطائرة مزودة بمحركات ظاهرة عليها أو تنبعث منها انبعاثات حرارية.

وعلى الرغم من إصدار "البروتوكول" أو "التعليمات الجديدة"، فهذا لا يعنى أن سلاح البحرية يؤمن بوجود الأطباق الطائرة، بل هو "مجرد آلية أو وسيلة رسمية لتسجيل المشاهد الغريبة التى تستدعى إجراء تحقيق وتحتاج إلى توثيق رسمى"، لكنه يقر بوجود مشاهدات "جوية" غريبة سجلها عناصر بحرية مدربون بشكل احترافى.

وقالت البحرية الأمريكية، "تم تسجيل عدد من التقارير لمركبات أو أطباق طائرة مجهولة أو غير مرخص لها وهى تدخل نطاقات وفضاءات عسكرية مراقبة ومحظورة فى السنوات الأخيرة"، وحول سؤال عما إذا كان هناك دليل على وجود حياة خارج كوكب الأرض، قال ترامب "أعتقد أن طيارينا الرائعين سيعلمون بذلك، وربما رأى بعضهم أشياء مختلفة بعض الشيء عن الماضى، نحن نراقب، وستكونون أول من يعلم بذلك".

وتأتى هذه الخطوة من قبل سلاح البحرية الأمريكى بعد الزيادة الكبيرة فى ما وصفته البحرية بأنه "سلسلة من التداخلات من قبل أطباق طائرة مجهولة متطورة للغاية عرضت "أمن الملاحة" لقوات بحرية ضاربة للخطر، بحسب مسؤولين كبار فى الاستخبارات البحرية، ويشار إلى أن البحرية الأمريكية لم تعد تطلق صفة "أطباق طائرة" على الأجسام التى يعتقد عناصر البحرية أنهم شاهدوها، وصار يطلق عليها صفة "ظواهر جوية غير قابلة للتفسير".

 


اطباق طائرة

دونالد ترامب

البحرية الامريكية

الاستخبارات البحرية الامريكية

الفضاء الخارجى

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