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لو عندك متلازمة سكيتر.. ابعد عن لدغات الناموس

الأحد، 16 يونيو 2019 01:19 م
لو عندك متلازمة سكيتر.. ابعد عن لدغات الناموس الباعوض - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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البعوض مصدر إزعاج للجميع يمكن أن ينقل أمراضًا مثل غرب النيل وزيكا والملاريا وهذه الكائنات الصغيرة من مصاصي الدماء يفسدون أجواء إجازات الصيف وحفلات السباحة ، والبعوض يشكل تهديدا إضافيا للأشخاص الذين لديهم حساسية من الحشرات،حسبما ذكر موقع" menshealth".

فى حاله ظهور  نتوءات حمراء ضخمة بعد التعرض للدغات الباعوض فقد تكون علامه للإصابة  بمتلازمة سكيتر.

ما هي متلازمة سكيتر

 

how-to-reduce-the-symptoms-arising-from-the-bite-of-a-mosquito

 

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يكون لديهم رد فعل التهابي لبروتين في لعاب البعوض وفقا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

أعراض متلازمة سكيتر الشائعة
 

الاحمرار بالجلد عرض طبيعى عند الأشخاص الذين يعانون من تلك المتلازمة بعد تعرضهم للدغات البعوض، وتكون لدغات متلازمة سكيتر كبيرة ومنتفخة ومثيرة للحكة بشدة مع شعور بالألم وارتفاع درجات الحرارة ويمكن تشخيص الأشخاص الذين يعانون من متلازمة سكيتر بشكل غير صحيح مع التهاب الجلد لأن الأعراض متشابهة.

وقد يتسبب الخدش في الإصابة بعدوى البكتيريا الموجودة تحت الأظافر مما قد يضطر الأطباء لوصف ضرورة تعاطى المضادات الحيوية بشكل استباقي.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن يعاني المرضى من صعوبة في التنفس وضيق الحلق وخلايا النحل والحساسية المفرطة.

كيف تعرف إذا كان لديك متلازمة سكيتر

 

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الأشخاص الذين يعانون باستمرار من لدغات حمراء كبيرة للغاية قد يرغبون في إجراء اختبار الحساسية من خلال فحص الدم البسيط يمكن أن يكتشف حساسية الحساسية لعاب البعوض.

علاج متلازمة سكيتر
 

كريمات الكورتيزون يمكن أن تخفف الاحمرار والحكة والثلج يمكن أن يهدئ التورم ويخفف من الانزعاج.


لدغات الباعوض

الباعوض

الحساسيه

متلازمة سكيتر

اعراض متلازمة سكيتر

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