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لندن تعلن عن خطط لنشر جنود "النخبة" لحماية السفن البريطانية فى الخليج

الأحد، 16 يونيو 2019 10:06 ص
لندن تعلن عن خطط لنشر جنود "النخبة" لحماية السفن البريطانية فى الخليج البحرية البريطانية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية إن البحرية الملكية البريطانية تقوم بوضع خطط لنشر قوات مشاة البحرية فى الخليج العربى لحماية السفن البريطانية بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية المزعومة على ناقلات النفط في المنطقة.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطط تم وضعها قبل أسابيع وسط تصاعد التوتر مع إيران ، لكن لم يتم الإعلان عن مهمة وزارة الدفاع رسميًا.
 
 
من المتوقع أن تجتمع لجنة الأمنية هذا الأسبوع لمناقشة الوضع المتصاعد والبت فى مقترحات إرسال قوات المارينز الملكية.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي استدعت فيه إيران سفير بريطانيا في طهران بعد تصريحات وزير الخارجية جيريمي هانت ، حيث قال إن إيران "شبه مؤكد" وراء الهجمات.
 
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة صندي تايمز إن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة قوامها 100 جندى من النخبة للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة.
 
وتقول الصحيفة في تقريرها الذى نقلت بى بى سى عربى أجزاء منه، إن البحرية البريطانية قدرت أن أي حركة عسكرية في مضيق هرمز قد تؤدي إلى كارثة، لذلك قررت إرسال الجنود لحماية السفن البريطانية، بعد الهجمات الأخيرة وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران.
 
فقد اتهمت الولايات المتحدة إيران الأسبوع الماضي بتنفيذ هجمات على ناقلتين في خليج عمان. ويتوقع محللون ودبلوماسيون وقوع سلسلة من المناوشات العنيفة بين البلدين يصعب وقفها.
 
 

خليج عمان

مضيق هرمز

البحرية البريطانية

ايران

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