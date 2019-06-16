للعام الرابع على التوالى.. جامعة الزقازيق تعلن عن تنظيم معسكر إعداد القادة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلنت جامعة الزقازيق عن تنظيم معسكرًا لإعداد القادة للعام الرابع على التوالى، تحت شعار "كن متكاملا – طالب متكامل = خريج متكامل"، وذلك بدءً من 13 يوليو المقبل وحتى 3 أغسطس 2019، بمقر المدينة الجامعية شارع فاروق، حيث تم فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين فى المشاركة فى إدارة رعاية الشباب بكلياتهم.

وصرح الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، فى بيان بأن جامعة الزقازيق هى الجامعة الأولى التى بدأت تنظيم معسكرا دائما من ثلاث سنوات بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية فى كافة الأنشطة الطلابية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانتماء قيم السلام الاجتماعى لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعى وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكانياتهم العملية.

وأشار إلى أنه تم تنظيم المعسكر الأول عام 2016 تحت شعار "قادة المستقبل" والثانى فى عام 2016 تحت شعار "قادة مستقبل قادة وادى النيل"، بمشاركة طلاب من السودان الشقيق، ونظم المعسكر للعام الثالث تحت شعار "قادة المستقبل 3 ".

وأضاف الدكتور عبد الحكيم نور الدين، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب أن المعسكر سوف يستقبل أربعة أفواج، يتنافسون فى ممارسة أنشطة متنوعة ما بين ثقافية تشمل ندوات ومحاضرات فى التنمية البشرية ومجلات حائط، وأنشطة رياضية وفنية وجوالة وخدمة عامة.