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كيف تحصل على قرض الشباب لمشروعات تربية رؤوس الماشية برعاية بيطرى الأقصر.. فى 9 معلومات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:57 ص
كيف تحصل على قرض الشباب لمشروعات تربية رؤوس الماشية برعاية بيطرى الأقصر.. فى 9 معلومات ماشية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور عاطف أحمد على، عن وجود قروض للشباب ومربين الماشية للحصول عليها والبدء فى مشروع العمر لهم، وتم مؤخراً فتح باب التقدم من الشباب للحصول على تلك القروض لتربية الماشية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" فى خدمة للقراء معلومات وخطوات الحصول على قروض تربية الماشية لشباب الأقصر:-

 

1. بدء رجال الطب البيطرى فى بدء الحصول على قروض للشباب ومربين الماشية بقيمة فائدة 5 % فقط

2. بيطرى الأقصر أكدت أن القروض تعطى تمويل يصل لمليون و500 ألف جنية

3. القروض تدعم الشباب فى شراء رؤوس الماشية وتوفير التربية اللازمة لها لتحقيق أرباح جيدة

4. الفائدة للقرض تبلغ 5% وتكون عبارة عن مصروفات إدارية

5. من يرغب فى الإستفادة من تلك القروض عليه زيارة مقر البنك الأهلى بالمحافظة بكورنيش النيل

6. يقدم الشاب الراغب فى القرض الضمانات اللازمة للحصول عليه

7. يجب الحصول على خطاب من البنك موجه للمديرية للقيام بباقى التفاصيل

8. يتم بالمديرية تشكيل لجنة لإجراء المعاينة لموقع تربية الماشية وتوافر الشروط فيه

9. يتم توفير وقت سريع للحصول على القروض فى حوال 10 أيام عقب إنتهاء المعاينة اللازمة

 


الاقصر

الطب البيطرى بالاقصر

قروض تربية الماشية للشباب

قروض للشباب ومربين الماشية

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