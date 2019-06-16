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كوريا الجنوبية تحقق مع صيادين كوريين شماليين انجرف قاربهم نحو حدود سول

الأحد، 16 يونيو 2019 02:22 م
كوريا الجنوبية تحقق مع صيادين كوريين شماليين انجرف قاربهم نحو حدود سول قارب صيد-صورة ارشيفية
أ ش أ

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تحقق السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، مع أربعة صيادين كوريين شماليين، بعد أن أنقذتهم، أمس، من قارب انجرف عبر الحدود البحرية قبالة الساحل الشرقي، بعد عطل في المحرك.

 

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه تم العثور على القارب في المياه القريبة من ميناء سامشوك على الساحل الشرقي، صباح يوم أمس السبت، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب خط الحد الشمالي، وهو الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين.

 

وأجرى فريق مشترك من المسؤولين في الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك الجيش وخفر السواحل، مقابلات مع أعضاء الطاقم الأربعة لليوم الثاني الأحد، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاستجواب، بما في ذلك ما إذا كانوا قد أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

 

أثارت القضية أيضا انتقادات لفشل القوات البحرية وخفر السواحل في اكتشاف القارب حتى انجرف في عمق المياه الكورية الجنوبية، وقال مسؤول عسكري "نحن ننظر في القضية".

 

وتعتبر هذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم فيها إنقاذ قارب صيد كوري شمالي في الجنوب، ففي يوم الثلاثاء، تم العثور على ستة من أفراد طاقم كوريين شماليين على قارب صيد آخر تقطعت بهم السبل في البحر الشرقي إلى الجنوب من خط الحدود البحرية وتم إعادتهم إلى بلادهم لأسباب إنسانية.

 

وفي حالة يوم الثلاثاء، كان الشمال قد طلب من الجنوب عبر خط ساخن بحري المساعدة في إنقاذ القارب، ولكن لم يحدث مثل هذا الاتصال في الحالة الأخيرة، بحسب ما قال المسؤولون.

 


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

قارب صيد

خبر السواحل

الكوريتين

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