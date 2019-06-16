كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح عينة الإنجليزى وتعلن النتيجة قريبا

كتب محمود طه حسين

انتهت كنترولات الثانوية العامة، من تصحيح عينة مادة اللغة الأجنبية الأولى ومن المقرر أن تعلن قريبا.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الكنترولات صوبت الإجابات بعد إدخال تعديل على نموذج الإجابة فى جزئية واحدة فقط حرصا على مصلحة الطلاب.

وقالت مصادر مسئولة، إن نسبة النجاح فى العينة العشوائية مرتفعة تخطت الـ" 90%، لافتة إلى أن معظم القطاعات انتهت من تصويب الإجابات بعد تعديل نموذج الإجابة وبدأت اليوم الأحد باقى القطاعات من تصويب الأسئلة ، ومن المقرر أن تنتهى خلال الساعات القادمة من عملها.

وكشفت المصادر أن طلابا كثيرين حصلوا على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وهو ما يؤكد أن الامتحان سهل وبعيد عن التعقيدات، مشيرة إلى أن هناك حرصا كبيرا على مصلحة الطالب فى التصحيح وأيضا فى الأسئلة نفسها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.