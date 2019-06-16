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كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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بدأت هيئة السكة الحديد بمناسبة موسم الصيف تشغيل قطارات مكيفة ونوم تسير برحلات يومية بين القاهرة ومرسى مطروح، بجانب القطارات العادية التى تعمل على الخط نفه طوال العام.

ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات ومواعيدها خلال التقرير التالى:


 
1ـ تشمل 8 قطارات مكيفة ونوم بواقع 4 مكيف و4 نوم.
2ـ تضم 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح بينهم اثنان نوم.
3ـ تضم 4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينهم اثنان نوم.
4ـ الحجز عليها يبدأ قبل موعد السفر بـ14 يوما.
5ـ تشمل قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30.
6ـ تشمل قطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20.
7ـ تشمل قطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15.
8ـ تشمل قطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00.
9ـ تشمل قطار مكيف رقم 940 يقوم من مطروح 13.30 ويصل القاهرة 05.45.
10ـ تشمل قطار نوم رقم 772 يقوم من مطروح 06.20 ويصل القاهرة 23.00.
11ـ تشمل قطار مكيف رقم 942 يقوم من مطروح 17.15 ويصل القاهرة 01.15.
12ـ تشمل قطار نوم رقم 774 يقوم من مطروح 22.00 ويصل القاهرة 05.00.
13ـ تتضمن مواعيد تشغيل قطارات مرسى مطروح خلال الفترة الصيف وقوف جميع القطارات فى محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعميد والعلمين وسيدى عبد الرحمن والصبعة، وذلك بالنسبة لرحلات الذهاب والعودة.
14ـ القطارات العادية العاملة طوال العام على خط القاهرة مرسى مطروح تم تعديل مواعيدها طوال فترة موسم الصيف.
15ـ القطارات العادية أصبحت تقوم من القاهرة فى مواعيد 12.07 و15.35 بحيث تصل مطروح 15.25 و07.00 على التوالى.
16ـ القطارات العادية أصبحت تعود من مطروح فى مواعيد 15.25 و07.00 على التوالى.
 

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