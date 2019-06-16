كاريكاتير يسخر من تصميم ترامب بدفع المكسيك كلفة بناء الجدار الحدودى

كتبت فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "لا برينسا" الإسبانية كاريكاتير يسخر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتصميمه على دفع المكسيك كلفة بناء الجدار الحدودى.

ويظهر ترامب فى الكاريكاتير وهو يصرخ "المكسيك تدفع" وهو يمسك بيده الطوب الذى من المفترض ان يبنى به الجدار الحدودى ويقذفه الى المكسيك مرة آخرى.

وكانت آخر حلقة من مسلسل أزمة جدار المكسيك حتى الآن ، بعد إصدار قاض فيدرالى أمريكى، ، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة ترامب، من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودى مع المكسيك.

ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب، الذى أعلن الطوارئ فى مسعى لتجاوز الكونجرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودى، أحد وعود حملته الانتخابية.

ورفض ترامب التفريط فى وعده ببناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وخاض معركة شرسة من أجله، إذ يعتبر الجدار ضرورى للأمن القومى.

وتعتبر الحدود المكسيكية مشكلة كبيرة تسببت فى العديد من التحديات لواشنطن ، حيث تسببت فى انقسام الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أنها يبلغ طولها 3 آالاف كيلومتر ، و1100 كيلو متر منها بها سياج وجدار وأسلاك شائكة، اما الجزء الاخير فيه فتحات يتم من خلالها عمليات التهريب.