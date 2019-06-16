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قناة العربى الممولة من قطر تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بـ"الجواسيس"

الأحد، 16 يونيو 2019 03:32 م
قناة العربى الممولة من قطر تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بـ"الجواسيس" عزمى بشارة مالك قناة العربى
كتب محمود العمرى

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تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو من قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من لندن، يظهر فيه المفكر أحمد صبحى منصور، مع الكاتب بلال فضل، وهو يسئ للخلفاء الراشدين والصحابة ويصفهم بالجواسيس.

 

الفيديو المتداول، الذى قال فيه ضيف القناة :" إن الخلفاء الراشدين "جواسيس زرعتهم قريش للتجسس على النبى"، الأمر الذى أثار غضب شديد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبين بمقاطعة القناة الإخوانية والمعادية والتى تمولها قطر، ويترأسها عزمى بشارة.

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وقال أحد المغردين عبر تويتر:" قناة العربى التى يرأس مجلس إدارتها الصهيونى "عزمى بشارة" تقول إن الخلفاء الراشدين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى مجرد جواسيس ومنافقين لقريش، يتحدثون عن المبشرين بالجنة الذين ملؤوا الدنيا عدلاً وإشراقاً. هذا ما تريده قطر وإعلامها بتشوية صورة الإسلام بأعين الأجيال القادمة".

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وقال آخر فى تدوينة له:"يجب محاسبة القائمين على التلفزيون_العربى، بل ووقف التمويل عن قناة لا تحترم من يمولها، أى مساس بعقيدتنا وثوابتنا لا يجب أن يمر مرور الكرام".

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بينما قال آخر:" كيف تسمح دولة قطر بتمويل قناة التلفزيون العربى ببث برنامج (عصير الكتب) يستضيف مدعى الفكر وماهو والله إلا أفاك كذاب بثوب متعالم يتهم الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أنهم جواسيس قريش".


قطر

اخبار قطر

قناة العربى

بلال فضل

الصحابة

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