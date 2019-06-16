"قطريليكس" يكشف خطة "الحمدين" لتغييب القطريين فى ذكرى المقاطعة.. فيديو

كتب بلال رمضان

كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن مخطط تنظيم الحمدين لتغييب وعي القطريين بعد عامين من المقاطعة، وقال الموقع إن تميم بن حمد أصدر أوامر إلى عزمي بشارة بتحريك ذبابه الإلكتروني لتغييب وعي القطريين من خلال تدشين حملات على مواقع التواصل لترديد أوهام الصمود الكاذبة والتطاول على دول الرباعى.

وأوضح موقع "قطريليكس" أن تميم بن حمد خدر شعب قطر بالأكاذيب للتغطية على فشله فى الداخل والخارج، حيث استغل الذكرى الثانية للمقاطعة لتشويه وعى القطريين المغيبين، من خلال تدشين الحملات على مواقع التواصل الاجتماعى لترديد أوهام الصمود الكاذبة، مثل ترديد ما وصفته بأكاذيب "عصابة الحمدين" بشأن إجراءات الرباعى بـ"الحصار".

وأشار "قطريليكس" إلى أن هذه الحملات الإليكترونية زعمت تقدم العاصمة القطرية، الدوحة وتحقيقها الاكتفاء الذاتى فى بعض المنتجات، من خلال ترويج الأكاذيب التى تجاوزت تداعيات المقاطعة وتحقيق التقدم الاقتصادى.

كما أشار "قطريليكس" إلى أن أذناب جماعة الإخوان دخلت على هذا الخط وتزلفوا لـ"تميم" بمهاجمة الرباعى من خلال تشبيهم للمقاطعة بنكسة 1967 ومحاولة لضرب الربيع العربى، وهو ما وجهه "شرفاء قطر" بدحض أباطيل كتائب عزمى بشارة وفلول الإخوانن ورفضهم لمعاداة الدوحة لجيرانها تنفيذا للمخطط الإيرانى التركى، مؤكدين أن إجراءات الرباعى ضد قطر مقاطعة وليس حصار.