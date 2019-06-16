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قبل ما تروح الامتحان.. اعرف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا × 13 معلومة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:06 م
قبل ما تروح الامتحان.. اعرف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا × 13 معلومة ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة متوقع أن تشهده البلاد غدا الاثنين، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مائل للحرارة على العاصمة، ويتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.

 

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدا فى نقاط مبسطة لقرائنا كما يلى:- 

 

1- يشهد غدا الاثنين ارتفاعا طفيفا وتدريجيا بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء

2- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشمالية

3- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد

4- توقعات بطقس شديد الحرارة جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد

7- الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة
 


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