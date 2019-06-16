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ضمن مبادرة حياة كريمة..

قافلة طبية بسوهاج توقع الكشف على 644 مواطنا بالمجان.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 05:50 م
قافلة طبية بسوهاج توقع الكشف على 644 مواطنا بالمجان.. صور توقيع الكشف على 644 مواطن بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أنهت اليوم الأحد، إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بناحية بيت الخريبى التابعة للوحدة المحلية لمجلس ومدينة جرجا، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات.

وانطلقت أعمال القافلة أمس السبت، وضمت تخصصات باطنة، أطفال، نساء، عظام، أسنان، جلدية بالإضافة إلى التحاليل الطبية والكشف الطبى على الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر صرحت بذلك الدكتورة لمياء مبارك، منسق القوافل الطبية.

وقالت لمياء مبارك، لـ"اليوم السابع"، إن القافلة وقعت الكشف الطبى على 644 حالة مرضية تم إحالة عدد من الحالان للمستشفيات وزارة الصحة لإجراء العماليات اللازمة لها وتم إجراء 40 تحليلا وتم توقيع الكشف المبكر لضغط والسكر لـ36 حالة.

وأضافت لمياء، أن القافلة شملت تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، مسالك بولية، عظام، جراحة، نساء وولادة، أسنان بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل، مؤكدة على أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، وحرصًا على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر فقرا.

 

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قافلة طبية بسوهاج توقع الكشف المجانى على المواطنين
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جانب من عمل القافلة الطبية
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الكشف المجانى على اهالى سوهاج 

 


سوهاج

مبادرة حياة كريمة

الرئيس السيسى

مديرية الصحة بسوهاج

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