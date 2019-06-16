قائمة المستقبل تحصد 6 مقاعد فى انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أسفرت عمليات فرز الأصوات فى انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف عن فوز كل من : حسن جعفر ، طه الفيومى ، أحمد حسن ، محمود طه ، مختار عبدالتواب ، أحمد عبد المجيد ، أحمد زهران.

وحصدت قائمة المستقبل 6 مقاعد بينما فازت قائمة التطوير بمقعد واحد وسوف ينضم إلى الفائزين السبعة، 8 أعضاء يتم تعيينهم من الجهة الادارية ليكتمل المجلس خمسة عشر عضوا يجرون تصويتا داخليا فى اول اجتماع لهم لاختيار هيئة المكتب ورئيس مجلس الإدارة.

كانت عملية فرز أصوات الناخبين فى 13 لجنة انتهت صباح اليوم الأحد داخل مقر الغرفة التجارية بحى مقبل بمدينة بنى سويف إذ أدلى أمس السبت 2155 ناخبا بأصواتهم من بين 12 ألف و460 عضواً من الجمعية العمومية لهم حق التصويت، حيث حضر في مركز ومدينة الفشن 280 عضوا، مركز ومدينة سمسطا 335 في، الواسطى 320، بني سويف 400، اهناسيا، 230، ناصر، 170 وببا 420.