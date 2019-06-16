فيها حاجة حلوة..تسهيلات بالجوازات لكبار السن والمرضى

كتب محمود عبد الراضي

في لفتة إنسانية، استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة ،والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة، فقد واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة ، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.