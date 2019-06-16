سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فيلم وثائقى بالتلفزيون الإسرائيلى: حرب أكتوبر أورثت أبناء "ديان" العار

الأحد، 16 يونيو 2019 02:07 م
فيلم وثائقى بالتلفزيون الإسرائيلى: حرب أكتوبر أورثت أبناء "ديان" العار أبناء ديان
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى فيلمًا وثائقيًا عن وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق موشية ديان والذى كان بالمنصب خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ركزت فيه على الجانب الشخصى لديان عقب هزيمة الجيش الإسرائيلى فى الحرب.

وذكرت القناة أن "ديان" عانى من بعد حرب أكتوبر من ضغوط سياسية وعائلية شديدة، أن أحد من أبناء عمومته طالبه بالاستقالة من منصبه إذا ما لم يتمكن من استعادة سيناء مرة أخرى بعد تمكن الجيش المصرى من تحريرها فى 6 أكتوبر.

غلاف مجلة
غلاف مجلة

وأشارت القناة، إلى أن مظاهرات عارمة شهدتها تل ابيب طالبت "ديان" بالاستقالة الفورية الأمر الذى أصابه بالاكتئاب الشديد، ولفتت القناة فى فيلمها الوثائقى إلى أن أبناء ديان الثلاثة لم يخدموا بالجيش وبالتالى لم يتقلدوا مناصب رفيعة بالجيش الإسرائيلى لألتصاق سمعة أبيهم بالهزيمة التى منى بها الجيش الإسرائيلى فى حرب أكتوبر 1973 .

وقالت القناة، إن أحد أبنائه اتجه إلى التمثيل والأخر نحو الغناء والثالث اتجه للعمل بالأدب، مشيرة القناة إلى أحد أبناء ديان أدمن المسكرات بشكل كان سيعرضه للمحاكمة .

وتحدثت القناة كذلك عن أحد أبنائه حيث نشرت غلاف لمجلة إسرائيلية أطلق على أحد ابناء "ديان" السكير الطفل الكبير فى السن بسبب أفعاله الصبيانية وازدراء المجتمع له عقب استقالة والده من الجيش واعتزاله السياسة.


موشية ديان

اسرائيل

حرب أكتوبر المجيدة

تل ابيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اقرأ فى ذكرى النصر.. اعترافات موشى ديان عقب الهزيمة.. وزير الدفاع الإسرائيلى فى تحقيقات أكتوبر 1973 يكشف: تفاجأنا وظننا الأمر تدريبا عسكريا.. ووثائق عمرها 45 عاما تؤكد: القاهرة أذلت تل أبيب

السبت، 06 أكتوبر 2018 05:41 م

قطر وإسرائيل تاريخ من الخيانة.. الإمارة تفتح أبوابها لحفيد موشيه ديان بعد أيام من نقل سفارة واشنطن من تل أبيب للقدس.. رحلات طيران وزيارات متبادلة بين مسئوليها.. والدوحة تساهم ببناء المستوطنات وتستضيف إسرائيليين

الأحد، 20 مايو 2018 11:30 ص

فيديو.. قطريليكس: الدوحة تفتح أبوابها لحفيد "موشيه ديان" لاحتساء الخمر

السبت، 19 مايو 2018 10:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة