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فيديو وصور.. طائرات "إف 15 سى" سعودية وأمريكية تحلق فوق الخليج العربى

الأحد، 16 يونيو 2019 03:03 م
فيديو وصور.. طائرات "إف 15 سى" سعودية وأمريكية تحلق فوق الخليج العربى طائرات "إف 15 سى" تحلق فوق الخليج العربى
وكالات الأنباء

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حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، من طراز (إف - 15 سى)، فى تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربى، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار فى تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

 

قوة أمريكية سعودية مشتركة تحلق فوق الخليج العربى
قوة أمريكية سعودية مشتركة تحلق فوق الخليج العربى

 

طائرات اف 15 سى السعودية
طائرات اف 15 سى السعودية

 

طائرات سعودية تحلق فوق الخليج العربى
طائرات سعودية تحلق فوق الخليج العربى

 

طائرة تزود بالوقود ترافق مقاتلات سعودية وأمريكية
طائرة تزود بالوقود ترافق مقاتلات سعودية وأمريكية

 

 


القوات الجوية السعودية

القوات الجوية الامريكية

طائرات اف 15 سى

العلاقات السعودية الامريكية

الخليج العربى

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