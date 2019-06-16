فيديو وصور.. طائرات "إف 15 سى" سعودية وأمريكية تحلق فوق الخليج العربى

وكالات الأنباء

حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، من طراز (إف - 15 سى)، فى تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربى، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار فى تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

#فيديو_الدفاع

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-١٥سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وتهدف المهمة إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. pic.twitter.com/lsUY7uvxwK — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) June 16, 2019



قوة أمريكية سعودية مشتركة تحلق فوق الخليج العربى



طائرات اف 15 سى السعودية



طائرات سعودية تحلق فوق الخليج العربى