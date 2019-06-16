فيديو.. تجديد الشوارع وإنشاء حدائق بمحيط استاد القاهرة قبل بطولة أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

نشرت محافظة القاهرة، فيديو ملخص للأعمال التى تمت بمحيط استاد القاهرة الدولى، ضمن استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق خلال أيام، حيث يستضيف الاستاد المباراة الافتتاحية للبطولة.

وشملت أعمال التطوير التى انتهت منها العاصمة تقريبا، تجديد الشوارع المحيطة بالاستاد والأسوار وإنشاء شارع جديد، وحدائق جديدة وتطوير الشوارع بالكامل وتوسعتها وكذلك الإنارة ومداخل الاستاد، وتخطيط الشوارع وتعليق الأعلام بالأعمدة ووضع أعلام الدول المشاركة فى البطولة على الأعمدة، وكذلك فى مداخل الاستاد.

كما شملت استعدادات العاصمة، نشر دورات مياه بالشوارع والميادين ومداخل الاستاد، ودهان العقارات بلون موحد، وتخصيص خطوط لهيئة النقل العام لخدمة جماهير البطولة، بالإضافة إلى رسم لوح فنية على أسوار الاستاد من جميع الجوانب وكذلك شعار البطولة.