فوز قائمة "عطاء بلا حدود" فى انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية نتائج فرز الأصوات، لتعلن فوز قائمة "عطاء بلا حدود" بقيادة أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية.

وبلغ إجمالى عدد الأصوات 6670، ووصل عدد الصحيحة منها لـ 2850، والباطلة لـ 521.

وحصل أحمد رعب على 2767 صوتا، والسيد التهامى حسنين على 2763، وإبراهيم أبو الفتوح على 2747 ، وثروت فتح الباب على 2784، و حاتم حسين المير على 2750، ومدحت فوزى الفيومى على 2710، ووليد فتحى فرعون على 2667، وسامى أحمد سلطان 2725 صوتا.

يذكر أن الانتخابات شهدت تنافس 16 مرشحا على قائمتين هما "عطاء بلا حدود " و" تطوير" للفوز بـ 8 مقاعد فى الدوروة الممتدة ما بين 2019 و حتى 2023.

وأجريت الانتخابات داخل مقر النادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى من خلال 5 لجان فرعية و 6 صناديق تصويت .