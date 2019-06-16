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فوز قائمة الزينى بانتخابات الغرفة التجارية بدمياط

الأحد، 16 يونيو 2019 07:18 ص
فوز قائمة الزينى بانتخابات الغرفة التجارية بدمياط انتخابات الغرف التجارية
دمياط عبده عبد البارى

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية دمياط ، منذ قليل، نتيجة الانتخابات بعد الانتهاء من أعمال الفرز بحضور مندوبين عن المرشحين، وأعلنت فوز قائمة محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وحصل محمد أحمد الزيني، على 1849 صوتا، ومحمد عبد اللطيف فايد، 1771 صوتا، وأيمن يوسف رخا، 1739 صوتا، ووسام عبد القادر، 1700صوتا، ومحمد سامي سليمان ، 1684 صوتا، وسمير شوقي شطا، 1680 صوتا وشريف عزت بدوي، 1545 صوتا، ومحمد قابيل البنا، 1450 صوتا .

وأجريت الانتخابات بالساحة الشعبية بدمياط، حيث تنافس فىها 19 مرشحا، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة داخل 12 لجنة، ومن يحق له الادلاء بصوته 14574 من اصحاب السجلات التجارية المسددين للاشتراك.

 


محافظة دمياط

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انتخابات الغرفه التجاريه

محمد الزينى

وزاره الصناعه

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