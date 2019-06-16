فوز تحالف قائمة "إيد واحدة" بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أسفرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية بأسوان، والتى استمر الفرز فيها حتى فجر اليوم الأحد، عن فوز تحالف قائمة "إيد واحدة" والتى تضم 7 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة لفترة 4 سنوات قادمة.

وجاءت نتائج الأصوات بحصول: حسام الدين مصطفى عبد المجيد، وشهرته "حسام جابر عبده" على 672 صوتاً، ومحمد أبو القاسم عبد الوارث، وشهرته "أسامة عبد الوارث" على 587 صوتاً، وحمدى محمد عبد المجيد، وشهرته "حمدى البرسى" على 557 صوتاً، وعبد الغنى عبد العاطى إبراهيم، على 505 صوتاً، وعبد الرءوف سعد زغلول، على 486 صوتاً، ومحمد حسنين طاهر، وشهرته "دكتور محمد" على 476 صوتاً، ومحمد عبد الفتاح سليمان، وشهرته "عبد الفتاح سليمان" على 435 صوتاً.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت فى انتخابات الغرفة التجارية بأسوان، بلجنة أسوان 4081 ناخبا وناخبة، ولجنة كوم أمبو 3854 ناخبا وناخبة، ولجنة إدفو 2874 ناخبا وناخبة، بإجمالى 10 آلاف و725 ناخبا وناخبة بالمحافظة.