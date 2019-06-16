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فوائد الفراولة الوقاية من السرطان وخفض السكر

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص
فوائد الفراولة الوقاية من السرطان وخفض السكر الفراولة
كتبت هند عادل

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الفراولة من الفواكه اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والتى تعمل كمضادات للأكسدة وتحسين صحة القلب وزيادة مستويات الكوليسترول المفيد وخفض ضغط الدم يمكن أن تساعد أيضًا فى تحسين وظائف المخ وتحسين صحة العين والجلد والتهاب المفاصل والنقرس، حسبما ذكر موقع " organicfacts".

 

الفوائد الصحية للفراولة

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تحسن وظائف القلب

تحتوى الفراولة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة الصحية للقلب مثل حمض الإيلاجيك والفلافونويدات ووفقًا لتقرير بحثى تساعد هذه المركبات الفينولية فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تثبيط تكوين الكوليسترول الكلى والكوليسترول الضار.

 

علاج السكتة الدماغية

تساعد القدرة المضادة للالتهابات لمضادات الأكسدة فى الفراولة على تقليل تكوين جلطات الدم المرتبطة بالسكتة الدماغية اكتشف الدكتور مايكل ميرفى والدكتور توماس كريج من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة خلال بحثهما أن المواد الكيميائية التى يطلق عليها استرات المالتون تساعد فى إيقاف تلف الأعضاء ومنع جلطات الدم.

 

الوقاية من مرض السرطان

فيتامين ج وحمض الفوليك والأنثوسيانين وكيرسيتين وكيمبفيرول ليست سوى عدد قليل من العديد من مركبات الفلافونويد الموجودة فى الفراولة والتى تعمل كمضادات أكسدة ممتازة وتشكل خط دفاع قوى لمكافحة السرطان ونمو الورم.

 

العناية بالبشرة

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الفراولة غنية بحمض الساليسيليك وحمض ألفا هيدروكسى ما يقلل من فرط تصبغ العين ويمنع حب الشباب ويزيل خلايا الجلد الميتة وتحمى البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

 

مكافحة الشيخوخة

الفراولة هى ثمرة غنية بالانثوسيانين وخصائص مضادة للأكسدة وقد تكون مفيدة فى منع تلف الجلد الناتج عن الجذور الحرة.

 

العناية بالعيون

يمكن أن يمنع تناول الفراولة أمراض العين مثل جفاف العين، وتنكس الأعصاب البصرية والتنكس البقعى وعيوب الرؤية وزيادة التعرض للعدوى.

 

علاج مرض السكرى

تناول الفراولة قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثانى من داء السكرى، لأن الفراولة تحتوى على مؤشر نسبة السكر فى الدم المنخفضة وتناول الفراولة يحسن السيطرة على نسبة السكر فى الدم بين مرضى السكر.


الفراوله

فوائد الفراوله

فوائد الفراوله للصحه

فاكهه الفراوله

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