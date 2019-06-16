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فرنسا ستعلن الجنوب الشرقى منطقة منكوبة بعد هطول أمطار غزيرة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:08 م
فرنسا ستعلن الجنوب الشرقى منطقة منكوبة بعد هطول أمطار غزيرة امطار غزيرة
رويترز

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قال وزير الزراعة الفرنسي، ديدييه جيوم، إن بلاده ستعلن حالة كارثة طبيعية بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف في إفساد المحاصيل في جنوب شرق البلاد.

 

وأضاف أن سائحا ألمانيا قُتل بسبب سقوط شجرة في موقع للتخييم في منطقة أوت سافوا بينما أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة في منطقتي دروم وإزره.

 

وأدلى جيوم بالتصريحات لمحطتين تلفزيونيتين لدى توجهه لمنطقة دروم وهي واحدة من أكثر المناطق المتضررة من تلك العواصف.

 

وقال "سنفعل كل ما هو ممكن للمساعدة. سنعلن حالة كارثة طبيعية".

 

وأضاف "الهدف هو ألا يضطر أي مزارع لوقف نشاطه. يجب أن نعلن تعبئة عامة".

 


فرنسا

امطار غزيرة

عواصف

كارثة

تعبئة عامة

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