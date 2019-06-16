فرص لتصدير أقمشة بقيمة 2 مليون دولار سنويا إلى جنوب أفريقيا

كتب إسلام سعيد

نجح مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا برئاسة المستشار التجاري وحيد كامل عدلي في الاتفاق مع شركة Kirsch Stein & Co الجنوب أفريقية المتخصصة في مجال استيراد الأقمشة بمختلف أنواعها على استيراد أقمشة مصرية بواقع كونتينر من الأقمشة كل أسبوعين بما يعادل 24 كونتينر سنوياً بقيمة تتراوح ما بين 1-2 مليون دولار في العام، حسب نوع الأقمشة الموردة، وقام رئيس المكتب التجاري بدعوة رئيس الشركة الجنوب أفريقية لزيارة معرض Destination Africa المزمع إقامته في مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

ويعتبر الاتفاق الذي تم مع الشركة الجنوب إفريقية غاية في الأهمية بالنظر إلى قيام هذه الشركة بالاستيراد من عدد كبير من دول شرق أوروبا وانجلترا وفرنسا، وأثيوبيا بقيمة سنوية تبلغ 3 ملايين دولار، لذلك فإن نجاح المُصدًر المصري في توفير الأقمشة المطلوبة بالسعر والجودة المناسبين من شأنه أن يضع مصر في مصاف الدول الموردة للأقمشة لجنوب إفريقيا، ومن ثم يدفع معدلات نمو الصادرات المصرية، بما يتفق مع استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة وتنمية الصادرات في هذا القطاع الهام.