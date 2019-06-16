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فائز السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:36 م
فائز السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى
رويترز

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طرح فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، اليوم الأحد، مبادرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

 

وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الليبى "لقد أكدنا مراراً بأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا".

 

وتابع: "ومن واقع مسؤوليتي الوطنية فإنني أقدم اليوم مبادرتنا السياسية للخروج من الأزمة الراهنة".

 

وأوضح السراج أن مبادرته تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة "ويمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق".

 

وأوضح أنه يتم الاتفاق خلال هذا الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإقرار قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019".

 

وتابع "ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة".

 

 

 


ليبيا

الازمة الليبية

فائز السراج

مبادرة

الامم المتحدة

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