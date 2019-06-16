غدا.. انطلاق المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة بالجامعة العربية

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ينطلق، غدا، بالجامعة العربية، المنتدى الثانى لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، وينظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

ويعقد المنتدى الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى بالاستثمار فى الشباب"، ويهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال العرب من خلال استثمار قدرات ومواهب الشباب وتحفيز ابتكاراتهم وإبداعاتهم والسعى لحل مشكلة نقص التمويل والخبرات بغية غرس وتعميق ثقافة الاستثمار فى أوساط الشباب وتمكينهم وتبنى ابتكاراتهم مما يعزز توثيق الثقة بين الشباب والمجتمع.

وسيعقد المنتدى جلسته الافتتاحية غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تحت رعاية الجامعة العربية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، ثم تنقل الفعاليات إلى جامعة القاهرة، يتخللها جولة بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة تنظمها الهيئة العامة للاستثمار .

يأتى تنظيم هذا المنتدى فى إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى تطوير العلاقة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومات العربية لإحداث تشبيك عربى واسع لمنظمات المجتمع المحلى الفاعلة فى المنطقة العربية بهدف تيسير التفاعل والتعاون فيما بينها تعزيزاً للقدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المحلى العربية.

كما يأتى تنظيم المنتدى تأكيدا للدور المهم والبارز الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المحلى فى ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها المنطقة العربية، وفى إطار الدعم والاهتمام الذى توليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمنظمات المجتمع المحلي، وبعد النجاح الذى تحقق خلال فعاليات المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تحت شعار نحو آفاق التكامل الاقتصادى لرواد الأعمال والمبتكرين العرب خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 فبراير 2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها.