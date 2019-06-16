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علامات تدل على إصابة طفلك بسرطان الدم.. متستهونيش وروحى للدكتور

الأحد، 16 يونيو 2019 07:30 م
علامات تدل على إصابة طفلك بسرطان الدم.. متستهونيش وروحى للدكتور سرطان الدم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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سرطان الدم هو الأكثر شيوعا بين أنواع الأمراض السرطانية المختلفة ويعتبر الأطفال أكثر عرضا للإصابة به، وهو عبارة عن نمو الخلايا بشكل غير طبيعى وعدم قدرة الجسم على السيطرة عليه.

قد تظهر على الأطفال بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الدم ولكن تجهلها الأمهات مما يزيد الأمر خطورة ، لذلك يقدم اليوم السابع بعض العلامات التى تدل على الاصابة بسرطان الدم وفقا لما ذكره موقع  medicalnewstoday

سرطان الدم عند الاطفال
سرطان الدم عند الاطفال

1:يعانى الطفل من فقر شديد فى الدم ويظهر ذلك من خلال الشعور بالتعب والإرهاق الشديد مع ضعف عام فى الجسم ودوخة مستمرة وضيق فى التنفس وشحوب الوجه.

2:الالتهابات المتكررة، فيعانى الأطفال المصابون بسرطان الدم من ارتفاع فى عدد خلايا الدم البيضاء ولكنها لا تعمل بشكل صحيح مما يسبب التهابات شديدة ومتكررة.

3:يعانى الاطفال المرضى بسرطان الدم من  الكدمات والنزيف الحاد والمستمر بما فى ذلك نزيف اللثة.

4:يعانى الطفل من ألم العظام والمفاصل المتكررة ، فذلك مؤشر على الاصابة بسرطان الدم.

5:تورم الذراعين والغدد الليمفاوية من أبرز أعراض الإصابة بسرطان الدم عند الاطفال.

طفل
طفل

6:قلة الشهية وفقدان الوزن بشكل ملحوظ، حيث يسبب سرطان الدم تورم فى الكبد والكلى، فيمكن لهذه الاعضاء الضغط على المعدة.

7:صعوبة فى التنفس والسعال، يمكن أن يؤثر سرطان الدم على أجزاء من الجسم داخل وحول الصدر،ومنها الغدد الليمفاوية.

8: الصداع المستمر او الغثيان مع ثعوبة فى التركيز وعدم وضوح الرؤية.


سرطان الدم

سرطان الاطفال

السرطان

اعراض سرطان الدم

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