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عضو بمجلس إدارة دباغة الجلود يتقدم باستقالته من الغرفة لرئيس اتحاد الصناعات

الأحد، 16 يونيو 2019 03:25 م
عضو بمجلس إدارة دباغة الجلود يتقدم باستقالته من الغرفة لرئيس اتحاد الصناعات عبد الرحمن الجباس
كتب إسلام سعيد

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تقدم عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة غرفة الجلود، باستقالته من مجلس غرفة الدباغة، وأرسل الاستقالة مسببة للمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد حربى رئيس الغرفة.

وقال الجباس فى استقالته – حصل اليوم السابع  عليها – إن غرفة الدباغة تدار بفردية شديدة جدا من قبل رئيس مجلس الإدارة، وكذلك طوال الثلاث سنوات الماضية، لم ينعقد المجلس إلا بندرة شديدة، على الرغم من أهمية هذه الدورة، والتى تشهد انتقال المدابغ بالكامل إلى مدينة الروبيكى.

وأضاف، أن ملف المدابغ يدار بفردية دون إشراك أعضاء المجلس، مما تسبب فى وجود مشاكل عديدة للقطاع للخروج من ملف الانتقال للروبيكى بشكل آمن، وغيرها من المشكلات، التى اشتمل عليها نص الاستقالة بالتفصيل.

وأوضح الجباس فى استقالته، أنه حاول عقد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة مشكلات القطاع يوم الأحد 16 يونيو، ورغم أن المحاولات تتم قبل عدة أيام ورغم طلب 6 أعضاء عقد هذا الاجتماع للأهمية، إلا أنه وللأسف الشديد لم يرد رئيس الغرفة على هذه الدعوة لانعقاد المجلس.


غرفة الجلود

دباغة الجلود

الروبيكى

اتحاد الصناعات

عبد الرحمن الجباس

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