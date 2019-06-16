عابدين يطمئن مستثمرين سعوديين: العاصمة الإدارية مسئولة عن إنهاء كافة التراخيص

كتب هانى الحوتى

طمأن اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من المستثمرين السعوديين بسهولة إجراءات الاستثمار بمشروع العاصمة الإدارية، قائلا: "كافة إجراءات التعاقد على أى مشروع بالعاصمة، تتم من خلال الشركة، ولدينا كافة السلطات للتعاقد وتوصيل المرافق وتخصيص الأرض وإصدار كافة التراخيص"، مضيفا: "جميع العلاقات بين المستثمر والعاصمة الإدارية تتم من خلال الشركة، وليس هناك حاجة للاتصال بالجهاز الحكومى".

وأضاف عابدين، خلال زيارة وفد من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا سعوديا، صباح اليوم الأحد، أما بالنسبة لحوافز الاستثمار بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فأنه بجانب سهولة التعاقد وإجراءات الترخيص، لدينا أسعار محددة لأراضى المشروع تم تحديدها من خلال لجنة حكومية، متابعا: "ولا يمنع، إذا كان المشروع مساحته كبيرة، وسيمثل إضافة للمشروع، سيحصل على حوافز على سعر الأرض.

واستطرد: "من أول يوم لدينا قائمة استرشادية بأسعار الأراضى، وكل قطعة أرض محدد سعرها وفقا للنشاط وموقعها بالمشروع".

واستقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد اكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.