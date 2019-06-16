سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عابدين يطمئن مستثمرين سعوديين: العاصمة الإدارية مسئولة عن إنهاء كافة التراخيص

الأحد، 16 يونيو 2019 01:26 م
عابدين يطمئن مستثمرين سعوديين: العاصمة الإدارية مسئولة عن إنهاء كافة التراخيص اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طمأن اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من المستثمرين السعوديين بسهولة إجراءات الاستثمار بمشروع العاصمة الإدارية، قائلا: "كافة إجراءات التعاقد على أى مشروع بالعاصمة، تتم من خلال الشركة، ولدينا كافة السلطات للتعاقد وتوصيل المرافق وتخصيص الأرض وإصدار كافة التراخيص"، مضيفا: "جميع العلاقات بين المستثمر والعاصمة الإدارية تتم من خلال الشركة، وليس هناك حاجة للاتصال بالجهاز الحكومى".

وأضاف عابدين، خلال زيارة وفد من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا سعوديا، صباح اليوم الأحد، أما بالنسبة لحوافز الاستثمار بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فأنه بجانب سهولة التعاقد وإجراءات الترخيص، لدينا أسعار محددة لأراضى المشروع تم تحديدها من خلال لجنة حكومية، متابعا: "ولا يمنع، إذا كان المشروع مساحته كبيرة، وسيمثل إضافة للمشروع، سيحصل على حوافز على سعر الأرض.

واستطرد: "من أول يوم لدينا قائمة استرشادية بأسعار الأراضى، وكل قطعة أرض محدد سعرها وفقا للنشاط وموقعها بالمشروع".

واستقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد اكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

 هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.


اخبار الاقتصاد

العاصمة الإدارية

مستثمرين سعوديين

مقر الحكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زكى عابدين لمستثمرين سعوديين: استثمروا فلوسكم فى العاصمة الإدارية

الأحد، 16 يونيو 2019 12:34 م

العاصمة الإدارية: تلقينا 60 طلبا لتخصيص أراض لإنشاء سفارات والصين طلبت أكبر مساحة

الأحد، 16 يونيو 2019 11:38 ص

العاصمة الإدارية: مستعدون لاستقبال مقر الحكم والسلطتين التنفيذية والتشريعية يوليو 2020

الأحد، 16 يونيو 2019 11:22 ص

زكى عابدين يعلن تنفيذ أكبر صالة مغطاة فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية.. ويؤكد: ستقام بطولة العالم لكرة اليد عام 2021 داخل العاصمة الإدارية.. رئيس شركة العاصمة: نسبة تنفيذ المدينة الشبابية وصلت لـ95%

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 ص

"الأسواق الحرة" تنتهى من تجهيز فروعها بمطار العاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 13 يونيو 2019 03:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة