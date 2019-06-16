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طيران أذربيجان: إقبال على رحلات شرم والقاهرة.. وبيع 75%من الرحلات فور الإعلان

الأحد، 16 يونيو 2019 12:13 م
طيران أذربيجان: إقبال على رحلات شرم والقاهرة.. وبيع 75%من الرحلات فور الإعلان جانب من المؤتمر
كتبت آمال رسلان

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كشفت شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL" عن تفاصيل الرحلات الجديدة التى ستيسيرها من العاصمة باكو إلى القاهرة اعتباراً من 8 يوليو القادم، ورحلة أخرى إلي مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو، وأكدت الشركة أن الرحلة بين مدينة شرم الشيخ لمدينة باكو هي رحلة طيران منتظمة وليست شارتر، وأشارت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على مصر من قبل عملاء الشركة، حيث قامت ببيع ما يقرب من 75% من الرحلات إلى مصر فور الإعلان عنها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط التى تتواجد حاليا فى العاصمة باكو لحضور أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، ومشاركة السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، ووكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية وكبري الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية واسعة الانتشار بأذربيجان.

ومن جانبه أكد السفير المصرى بأذربيجان على أن القيادة السياسية في الدولتين حريصة على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين، مشيرا إلى أن السياحة المصرية استعادت عافيتها وتمكنت من تحقيق معدلات وأرقام جيدة خلال العاميين الماضيين، وأن مصر على استعداد لاستقبال السائحين الأذربيجانيين الذين يتطلعون لزيارة مصر.

وأشار السفير المصرى إلى أهمية الترويج الجيد لهذا الخط الجديد حتى لا يتوقف مثلما حدث في السابق، وفى هذا الإطار أكدت مسئولة الشركة على أنهم يقومون بدراسة جيدة لمتطلبات السوق الذين يقررون العمل به، وأضافت أنها جاءت لباكو مرتين من قبل خصيصا لعقد اجتماعات مع الشركات الأذربيجانية، وتحدثت لهم كثيرا عن انطباعها عن مصر وحبها الشديد لها.

 

 


رانيا المشاط

اذربيجان

طيران شارتر

شرم الشيخ

السياحة فى اذربيجان

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