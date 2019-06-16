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طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان الجغرافيا دون مشكلات

الأحد، 16 يونيو 2019 01:44 م
طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان الجغرافيا دون مشكلات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالى عدد 192 طالب/ طالبة فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 17/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى عدد 269 ألفاً و104 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 255 ألفاً و194 طالب/ طالبة، بينما يؤدى طلاب مدارس STEMالامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) بإجمالى عدد 365 طالب/ طالبة، والامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالى عدد 365 طالب/ طالبة.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحانات الطلاب المكفوفين بالثانوية العامة

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