طرح 7موانئ جافة ومناطق لوجستية لدعم نقل المنتجات من الموانئ إلى التجمعات الصناعية

كتب أحمد حسن

أكدت وزارة النقل، أن السوق العقاري المصري بات واعدًا للغاية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كثير من جهات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع لدعم اقتصاد الدولة.

وأضافت وزارة النقل، أن هناك ضرورة ملحة لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في مجال العقارات الصناعية والاستثمارية والتعليمية، وكذلك في النقل بمجالات المنوانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باعتباره نشاط محوري للدولة والاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم طرح 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية في "مناطق برج العرب وبني سويف وسوهاج الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر"، لتنفيذها وربطها بالمناطق الصناعية بما يدعم عمليات نقل المنتجات عبر الموانئ المصرية المختلفة إلى التجمعات الصناعية بمناطق الجمهورية.

ولفتت إلى قيام الشركات المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجالات الطرق والأنفاق والكباري والمزارع السمكية ومزارع الإنتاج الحيواني وغيرها، بجانب عدد آخر من المشروعات الجاري تنفيذها بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أن الشركات المصرية التي نفذت مشروع أنفاق قناة السويس لم يكن لديها الخبرة الكافية في تنفيذ هذه المشروعات، لكنها أثبتت كفاءة عالية في تنفيذ المشروع بكفاءة عالية ساهمت في انجاح المشروع، موضحا أنه سيتم الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، مطالبًا الشركات بالبحث عن فرص استثمارية في الخارج لتنفيذ مشروعات مماثلة للمشروعات التي تم تنفيذها داخلياً.

وأكدت الوزارة أنه لم يكن بإمكان الشركات المصرية أن تقوم بتنفيذ مشروع بناء سد تنزانيا إلا بمساعدة الرئيس السيسي واتصالاته برئيس تنزانيا ومسئولي الحكومة هناك، ولعبت الخبرة الكبيرة لشركتي المقاولون العرب والسويدي في تحفيز مسئولي الحكومة على التواصل مع الحكومة التنزانية للقيام بإنشاء مشروع السد.

وأوضحت أن وسائل النقل الداخلي تسهل بشكل كبير من عمليات نقل الخامات والبضائع إلى الموانئ والمناطق الصناعية ومنها للانتقال إلى أفريقيا، مشيرة إلى التوجه الحالي نحو تطوير كافة الموانئ البرية والبحرية والأرصفة والسكك الحديدة الواصلة إلى الموانئ المختلفة.

وأوضحت أنه في إطار تطوير الموانئ المصرية، تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصدير إلى بعض الدول الشقيقة وعلى رأسها ليبيا للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه تم تطوير وتأهيل 8 آلاف كيلو متر طرق بالتعاون مع الهيئة الهندسية والهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز التعمير بوزارة الإسكان، لانتظام حركة النقل داخل الدولة وعدم حدوث أية اختناقات، موضحاً أن أحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً مشاريع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون وحدة سكنية، فضلا عن بعض المناطق الصناعية الهامة، وجاري إنشاء مدينة نسيج في السادات يتم تنفيذ نحو 150 مصنعا بها حاليًا.

ولفتت إلى البدء في عمليات إنشاء محطات معالجة وتحليه مياه البحر لتوفير احتياجات مصر من المياه ولسد الفجوة في مياه الشرب، بإجمالي قدرات تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميًا، منها محطة حالية بشرق بورسعيد وجار إنشاء محطات في الجلالة والعلمين، وذلك لتحلية مليار متر مكعب في السنة والوصول بها إلى 5 مليارات متر مكعب خلال 5 سنوات.