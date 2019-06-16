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طبيب يقفز من الطابق الـ11 بالإسكندرية حزنا على إصابة والده بالسرطان

الأحد، 16 يونيو 2019 03:03 م
طبيب يقفز من الطابق الـ11 بالإسكندرية حزنا على إصابة والده بالسرطان أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتحر طبيب أسنان بالإسكندرية بإلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الحادى عشر بعقار بمنطقة سيدى بشر شرقى الإسكندرية، فيما تبين من التحقيقات مروره بأزمة نفسية حزنا على إصابة والده بمرض السرطان.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة أسفل عقار بشارع جلال حماد بمنطقة سيدى بشر، وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول المنتزه إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة وجود جثة المدعو"ب.ر" 35 عاما، طبيب أسنان، مقيم بذات العقار بالطابق الحادى عشر، بها إصابات بكسور بالجمجمة ومختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال أسرته، أكدوا أن نجلهم كان يعانى مؤخرا من حالة نفسية سيئة وأصيب بالاكتئاب حزنا على إصابة والده بمرض السرطان، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

تحرر محضر بقسم شرطة أول المنتزه بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


مرض السرطان

طبيب اسنان

اخبار الاسكندريه

انتحار

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