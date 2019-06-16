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ضبط 9 أطنان أرز هندى داخل مركز تعبئة للمواد الغذائية فى البحيرة

الأحد، 16 يونيو 2019 03:34 م
ضبط 9 أطنان أرز هندى داخل مركز تعبئة للمواد الغذائية فى البحيرة أرز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والغش التجارى.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية بمركز كوم حمادة يقوم بتعبئة الأرز الهندى المستورد فى أجولة أرز مدون عليها أرز مصرى محققا أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط لديه 7 أطنان أرز هندى وكذا عدد 100 جوال أرز معبأ داخل عبوات 25 كيلو مدون عليها أرز مصرى فاخر وتم التحفظ على الكمية وقدها 9 أطنان و500 كيلو وعدد من الفوارغ المستخدمة.

كما تم ضبط 360 قرص حفظ الغلال السامة مجهول المصدر بأحد محلات بيع المبيدات، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


الغش التجارى

حملات تموينية

اسمدة مدعمة

مركز كوم حمادة

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