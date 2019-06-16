ضبط 73 بندقية وتنفيذ 82 ألف حكم خلال 24 ساعة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة في ضبط "205 قطعة سلاح ناري بينها 73 بندقية، 176 قضية مخدرات، 298 دراجة نارية مخالفة، 26507 مخالفة مرورية، 2538 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات وتنفيذ 82955 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.