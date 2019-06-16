ضبط 60 طن ملح طعام متحجر بحملة لمراقبة الأغذية بأخميم سوهاج صور

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج " مكتب أخميم"، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير الإدارة، من ضبط 60 طن ملح طعام متحجر وغير صالح للإستهلاك الادمي بأحد شون الملح، من خلال المرور على الأسواق، وتم سحب العينات اللازمة منه لإرسالها للمعامل وضبط وتحريز 50 كيلو مجمدات منتهيه الصلاحية بأحد الثلاجات وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر ضبط للكميات وتم العرض علي النيابه العامة.

كما اسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر جنح شهادات صحية ونقص اشتراطات صحية، وتم التوصية بغلق منشأه غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، جاء ذلك تنفيذا لخطه إداره مراقبة الأغذية بالمديرية لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين وأشاد الدكتور سلامة الرشيدي مدير إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج بمجهودات مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة نحو وصول غذاء آمن إلي المستهلك بكافة المراكز والقرى والمدن والأحياء.