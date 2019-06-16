ضبط 4076 هاربا من أحكام وتحصيل 119 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4076 هاربا من أحكام، منهم 7 متهمين محكوم عليهم فى جنايات، و1325 حكما جزئيا، و146 حكما مستأنفا، و2551 حكم غرامات، و47 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 119 ألفا و749 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.