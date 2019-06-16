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ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 113430 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 08:59 ص
ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 113430 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حبس
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4071 متهما، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و1324 حكما جزئيا، و145 حكم مستأنف، و2548 حكم غرامات، و47 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 113 ألفا و430 جنيها غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

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