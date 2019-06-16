ضبط 4 عاطلين وسائق من مروجى المواد المخدرة فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة، برئاسة الرائد اسامه مهران، رئيس مباحث القسم، من ضبط عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7336/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء اشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ى ا ف" عاطل، ومقيم– أول الغردقة، والمدعو "محمود. إ." عاطل مقيم الدقهلية وبحوزتهما 24 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 70 جراما تقريبا – 50 جنيها 2 هاتف محمول - 2 سلاح أبيض "كتر" عند تواجدهما بشارع المدارس، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائهما والمبلغ المالى متحصلات البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

كما تمكنت مباحث ثان الغردقة من ضبط المدعو "أحمد. ف" عاطل ومقيم بالجيزة، وبحوزته 7 لفافات بلاستيكية داخلها نبات عشبى اخضر اللون تزن 25 جراما تقريبا عند تواجده بمنطقة الأحياء، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن ذلك المحضر رقم 6308/2019 جنح قسم ثان الغردقة وجارى العرض على النيابة العامة.

كذلك تم ضبط المدعو" طارق. غ" عاطل ومقيم رأس غارب، والسابق إتهامه فى قضيتين مخدرات، وبحوزته قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرام تقريبًا عند تواجده بمنطقة " دائرة قسم رأس غارب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1004/2019 جنح قسم رأس غارب وأخطرت النيابة العامة.

من جانب أخر قامت وحدة مباحث المرور، بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط المدعو "وائل. ا" ن سائق – مقيم– القليوبية أثناء قيادته السيارة نقل البحر الاحمر بمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة،تحرر عن ذلك المحضر رقم 7343 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة.